Padilha diz que Lula pretende fazer reunião ministerial de fim de ano nesta sexta-feira

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve fazer uma reunião ministerial de fim de ano nesta sexta-feira, dia 20. A expectativa inicial era de que o encontro fosse no dia 19, porém precisou ser adiado após o chefe do Executivo ter sido submetido a procedimentos para tratar uma hemorragia intracraniana, decorrente de acidente domiciliar sofrido em outubro.

"O presidente ainda pretende fazer, ainda esta semana, mais provavelmente no dia 20, um encontro com os ministros e ministras, um encontro de final de ano", afirmou o ministro após ter se reunido com Lula em São Paulo nesta segunda-feira, 16. Padilha foi à capital paulista acompanhado do ministro da Casa Civil, Rui Costa, para um encontro com Lula. Rui Costa, porém, não falou com a imprensa. O presidente deve permanecer na capital paulista para realizar exames pelo menos até quinta-feira.

Padilha disse, no entanto, que ainda não foi definido o formato do encontro ministerial previsto. "Obviamente, vamos aguardar toda a evolução que está acontecendo com ele, a equipe médica, até toda a determinação da equipe médica em relação a isso", comentou.

Na fala, o ministro relatou o estado de saúde de Lula. "É uma alegria poder ver o presidente Lula absolutamente recuperado, como já foi dito pela equipe médica. Muito bem, disposto, conversando", afirmou.

Mesmo com a reunião ministerial, Padilha disse que o presidente continua sob acompanhamento médico. "O presidente continua em avaliação, a equipe médica continua em avaliação, pretende fazer a reunião no dia 20, estar em Brasília já no dia 20, essa é a pretensão dele", disse. "Agora, o presidente continua sendo acompanhado, teve alta hospitalar, vai fazer exames de acompanhamento pela equipe médica."