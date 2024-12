Lancha explode em Santa Catarina

Uma lancha explodiu e pegou fogo neste domingo, 15, no Porto de Itá, em Santa Catarina. Segundo o Corpo de Bombeiros, houve uma explosão de combustível em compartimento do motor da embarcação.

Os bombeiros foram acionados e realizaram o atendimento das vítimas, um homem e uma mulher, que sofreram queimaduras de segundo grau. Eles estavam sentados sobre o compartimento do motor central quando ocorreu o acidente.

"As vítimas saltaram na água e se direcionaram para as margens, onde foram encontradas e atendidos pela guarnição. As duas vítimas estavam conscientes e orientadas e não apresentavam outras lesões além das queimaduras, ambos com queimaduras de segundo grau no terço distal dos membros inferiores", informa o Corpo de Bombeiros.

A guarnição realizou curativos com compressas úmidas e uma avaliação física, descartando outras lesões. As vítimas foram conduzidas ao Hospital São Pedro de Itá.