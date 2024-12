IZA surge cantando para Nala e se derrete pela pequena: Como posso amar assim?

Que momento fofo! IZA surgiu nas redes sociais, no último domingo, dia 15, cantando para sua maior fã - a filha Nala. No vídeo, a pequena aparece no colo da mãe interagindo enquanto ouvia a música. Um amor, não é?

Na legenda da publicação, a cantora ainda escreveu:

Como posso amar assim?

Nala é a primeira filha de IZA, fruto do envolvimento com Yuri Lima. A pequena nasceu no dia 13 de outubro de 2024.