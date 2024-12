EUA e aliados condenam apoio militar da Coreia do Norte à Rússia na guerra da Ucrânia

Estados Unidos e aliados condenaram, nesta segunda-feira, 16, o aumento da cooperação militar entre Coreia do Norte e Rússia. Nos últimos meses, tropas norte-coreanas foram mobilizadas para ajudar os russos na guerra da Ucrânia. Em comunicado conjunto, os ministros das Relações Exteriores dos EUA, França e outros países disseram que a parceria representa uma escalada do conflito ucraniano, com "sérias consequências" para a segurança da Europa e do Indo-pacífico.

"Estamos profundamente preocupados com qualquer apoio político, militar ou econômico que a Rússia possa estar fornecendo aos programas ilegais de armas da Coreia do Norte, incluindo armas de destruição em massa e seus meios de entrega, o que agravaria o ambiente já tenso na Península Coreana", acrescenta a nota.

Além de EUA e França, também assinam a nota os representantes de Austrália, Canadá, Alemanha, Itália, Japão, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Reino Unido e União Europeia.