BCE: analistas preveem cortes de juros consecutivos até junho, com pausa a partir de julho

Analistas monetários consultados pelo Banco Central Europeu (BCE) projetam que a instituição reduzirá as taxas de juros em cortes consecutivos de 25 pontos-base (pb) até junho de 2025, antes de pausar o ciclo de relaxamento monetário em julho, com a taxa de depósitos em 2,0%. O resultado representa a mediana de 50 profissionais consultados pelo BC europeu entre os dias 25 e 28 de novembro, antes da decisão de cortar os juros pela quarta vez na semana passada.

Depois de uma breve pausa em junho, os analistas não preveem novos cortes. A mediana mostra ainda que não deve haver novos aumentos da taxa de depósitos até o quarto trimestre de 2027 e que eles devem permanecer inalterados no longo prazo.

A mediana dos analistas aponta ainda para expectativa bastante modesta para o crescimento na zona do euro. Eles projetam alta de 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB) no quarto trimestres deste ano e no primeiro trimestre de 2025. A partir do segundo trimestre de 2025 até o quarto trimestre de 2027, a projeção é de leve aceleração no crescimento, para avanço de 0,3%.

Para a inflação ao consumidor na zona do euro, esperam taxa de 2,2% no quarto trimestre deste ano, com desaceleração para 2,1% no primeiro trimestre de 2025. Segundo os analistas, a inflação deve ficar na meta de 2% do BCE, no longo prazo.

Já o núcleo da inflação - que exclui itens voláteis como alimentos e energia - deverá cair gradualmente até chegar à meta de 2% no quarto trimestre de 2025, até ficar abaixo da meta no terceiro trimestre de 2026 e retomar à meta no terceiro trimestre do mesmo ano.