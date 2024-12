Ministério do Comércio da China insta EUA a cancelar tarifas adicionais a produtos chineses

Um porta-voz do Ministério do Comércio da China instou os Estados Unidos a cancelar as tarifas adicionais sobre os produtos chineses, em rodada de perguntas e respostas à repórteres. Na ocasião, o representante disse que o país tomará as medidas necessárias para "defender resolutamente os seus direitos e interesses".

"Os Estados Unidos deveriam corrigir imediatamente os seus erros e cancelar as tarifas adicionais impostas à China", afirmou, em referência a tarifas anunciadas contra tungstênio, polissilício e outros produtos. Segundo o porta-voz, a Organização Mundial do Comércio (OMC) já informou que as tarifas americanas sobre importações chinesas violam as regras da OMC.

"As medidas tarifárias dos Estados Unidos não resolverão os problemas do déficit comercial e da competitividade industrial no país, e aumentarão a inflação americana, prejudicando os interesses dos consumidores e minando seriamente a ordem econômica e comercial internacional", pontuou.