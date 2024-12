Vélez é campeão argentino após 11 anos e classifica River e Boca para a Libertadores de 2025

O Vélez Sarsfield conquistou o título do Campeonato Argentino neste domingo. Jogando no estádio José Amalfitani, o Vélez venceu o Huracán por 2 a 0, no duelo que valia o título do torneio de pontos corridos. Aquino e Fernández marcaram os gols, ainda no primeiro tempo da partida. A equipe não era campeã nacional desde 2013, chegando agora a 11 taças do Campeonato Argentino.

O Talleres, que começou a rodada com chance de título, precisando vencer o Newell's Old Boys e contar com um empate ou derrota do Vélez, perdeu por 3 a 1. De quebra, o Vélez ainda ajudou os rivais Boca Juniors e River Plate, que confirmaram a vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

Porém, apenas o River está garantido na fase de grupos, enquanto o Boca terá que passar por dois mata-matas se quiser ir para a disputa principal. O Boca já não participou da Libertadores deste ano. Caso o título tivesse ido para o Huracán, o famoso time argentino disputaria mais uma vez a Copa Sul-Americana.

Os representantes argentinos na Libertadores serão: Racing (campeão da Sul-Americana), Vélez (campeão argentino), Estudiantes (campeão da Copa da Liga), Central Córdoba (campeão da Copa Argentina), Talleres (melhor colocado na classificação geral), River Plate (2º melhor colocado na classificação) e Boca Juniors (3º melhor na classificação).