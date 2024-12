Campos Neto, Galípolo e Guillen participam da coletiva do RTI no dia 19 em Brasília

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o futuro chefe da instituição, Gabriel Galípolo, darão entrevista coletiva conjunta em Brasília na quinta-feira, 19 de dezembro, após a divulgação do Relatório Trimestral de Inflação (RTI).

"A coletiva conjunta simboliza o processo de transição da Presidência do Banco Central, a primeira realizada sob o marco legal da autonomia", destacou a instituição.

O RTI será publicado às 8 horas no site do BC. Às 11 horas, o diretor de Política Econômica, Diogo Guillen, fará uma apresentação sobre os dados do documento.

Após a apresentação, haverá a entrevista coletiva de Campos Neto e Galípolo.

"Este será o último Relatório de Inflação. A partir de 2025, o Relatório de Inflação será substituído pelo Relatório de Política Monetária, que continuará sendo publicado trimestralmente", lembrou o BC.