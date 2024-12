Cruzeiro derrota o Trentino na final e conquista o 5º título do Mundial de Clubes de vôlei

No duelo entre os dois maiores vencedores do Mundial de Clubes de vôlei, o Cruzeiro venceu o Trentino por 3 a 1 (25/22, 19/25, 25/16 e 25/22) neste domingo, em Uberlândia, e se igualou ao time italiano com cinco títulos em 19 edições da competição. Com o triunfo no ginásio do Sabiazinho, o time brasileiro também conseguiu "se vingar" da derrota na final do Mundial de 2012, no Catar.

O capitão do Cruzeiro, o oposto Walace, foi o destaque da decisão com 23 pontos. O ponta Michieletto, do Trentino, terminou a partida com 2 pontos a menos. Walace também terminou como o campeonato como o maior pontuador, com 108 pontos.

O iraniano Hajipor, do Fooland Sirjan, foi o segundo neste quesito com 92.

O Cruzeiro começou bem o primeiro set e chegou a ter 5 pontos de vantagem, mas quando Michieletto foi para o serviço, o Trentino acertou uma série de pontos e conseguiu a virada em 16 a 15. Ao mandar um saque na rede, Michieletto concedeu a igualdade ao Cruzeiro, que voltou a comandar o placar até fechar a parcial em 25 a 22.

Os finalistas fizeram um início da segunda parcial equilibrado, mas os italianos conseguiram uma certa folga no meio da disputa. O Cruzeiro ainda tentou se recuperar e se manter vivo no set, mas o Trentino administrou bem e empatou a partida em 1 a 1 ao marcar 25/19.

O time brasileiro voltou a comandar o placar, com uma pequena vantagem, no terceiro set, mas conseguiu deslanchar no final abrindo x pontos de frente até vencer por 25 a 16.

A um set do título, o Cruzeiro começou a quarta parcial animado e chegou a abrir 4 pontos de vantagem (8 a 4). O Trentino, porém, conseguiu equilibrar as ações, encostou no placar, mas depois voltou a permitir que o rival escapasse um pouco. Essa situação se repetiu mais de uma vez no set.

Com 21 a 17 no placar, o Cruzeiro foi confirmando suas chances. No primeiro match point, Wallace sacou na rede, mas a bola passou, e o Trentino conseguiu sobreviver e diminuiu a vantagem com contra-ataque. A vitória no set (25 a 22) e o título vieram com um saque na rede dos italianos.