Gabriel Casagrande chega em 3º em Interlagos e é tricampeão da Stock Car

Gabriel Casagrande, da equipe A. Mattheis Vogel Motorsport, conquistou neste domingo, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, o seu tricampeonato da Stock Car. O piloto paranaense, que já havia faturado o título em 2021 e 2023, repetiu o feito com uma corrida consistente na capital paulista. Nascido em Francisco Beltrão e criado em Pato Branco, o piloto terminou a prova no terceiro lugar. Guilherme Salas, que não estava na disputa do título e largou na pole position, ganhou a corrida de ponta a ponta.

Casagrande se junta a Chico Serra, Daniel Serra e Ricardo Maurício na lista de tricampeões da Stock Car. Ingo Hoffamann é o maior campeão da história da categoria, com 12 títulos, seguido do pentacampeão Cacá Bueno e do tetra Paulo Gomes.

"Tenho de agradecer a todos os fãs e aqueles que fazem o show acontecer. Foi um ano muito competitivo e precisamos nos desdobrar para buscar os nossos objetivos. Sou o piloto mais jovem (29 anos) a conquistar o tri. Espero ficar ainda por muitos anos lutando pelos primeiros lugares", disse Casagrande, que totalizou 926 pontos.

Quem também foi ao pódio em Interlagos foi Felipe Massa, que concluiu a prova derradeira da temporada na segunda colocação, ficou com o vice-campeonato (885 pontos), foi o maior pontuador do fim de semana e tornou sua equipe, a TMG, a campeã. Dudu Barrichello (868) ficou com a terceira posição na temporada.

Apesar de toda a festa feita em Interlagos, há ainda a possibilidade de o resultado final do campeonato ser revertido nos tribunais. As equipes Crown e TMG foram punidas com a perda dos pontos da etapa do Velopark, em Nova Santa Rita-RS, realizada no início de setembro, por suposto descumprimento do regulamento sobre "uso de aditivos em pneus".

A desclassificação afetou Felipe Baptista, Enzo Elias (Crown), Felipe Massa e Rafael Suzuki (TMG). A Comissão Disciplinar reavaliará o caso nos próximos dias. Caso os pontos sejam reavidos, a pontuação final pode mudar e tornar Felipe Baptista como campeão. Ele chegaria a 936 pontos e ficaria à frente de Casagrande, com 919.

Diferentemente de sábado, na prova deste domingo não houve preocupação com a chuva. Salas segurou o primeiro lugar e viu Campos assumir a vice-liderança no lugar de Casagrande. Desde o início, Massa se viu pressionado por jovens concorrentes. Leist, Felipe Baptista e Dudu pressionaram o experiente piloto, mas o ex-ferrarista mostrou toda sua competência para se sustentar na briga pelo pódio.

Rubens Barrichello fazia uma corrida de recuperação, acumulando uma série de ultrapassagens quando teve problemas na disputa com Enzo Elias. Rubinho rodou e despencou para o fundo do pelotão.

Nas primeiras posições, o segundo colocado Julio Campos teve um pneu furado e foi ultrapassado por Casagrande. O então vice-líder do campeonato parou nos boxes, mas os mecânicos tiveram dificuldades para trocar o pneu, e Campos caiu para a última colocação, 29º.

Quando foram iniciados os procedimentos de parada obrigatória nos boxes, os quatro primeiros colocados da corrida eram também quatro pilotos que disputavam o troféu de campeão. Casagrande na ponta, Massa, em segundo, Dudu, em terceiro, e Zonta, em quarto.

Restando 28 minutos para acabar a prova, Casagrande entrou nos boxes e fez um pit stop digno de comemoração da equipe. Mesmo assim, quem foi mais feliz foi Massa, que tomou o lugar de Casagrande depois de fazer sua parada. Dessa forma, a ordem da prova ficou com Salas na liderança, Felipe Baptista em segundo, e Massa fechando o pódio.

Massa conseguiu encurtar a distância para Felipe Baptista volta a volta e trouxe consigo Casagrande. Massa partiu para a ultrapassagem, ganhou a vice-liderança na primeira perna do S do Senna, e Casagrande aproveitou para assumir a terceira colocação na reta oposta apesar de ver Baptista fazendo de tudo para impedi-lo.

Casagrande se manteve próximo de Massa, a uma distância inferior a um segundo. Salas teve vantagem confortável na pole. Felipe Baptista foi perdendo outras colocações. Rafael Suzuki e Daniel Serra não tiveram dificuldades para deixá-lo para trás. As posições do pódio, no entanto, ficaram inalteradas até a bandeirada final.

A prova deste domingo também colocou um ponto final nas eras dos sedans. A partir de 2025, a categoria passa a usar carros SUV. A primeira etapa da Stock no próximo ano está agendada para 4 de maio.