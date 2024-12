Novo Nordisk cumpre condições regulatórias para acordo de aquisição da Catalent

A dinamarquesa Novo Holdings - controladora da Novo Nordisk - cumpriu todas as exigências regulatórias para aquisição da farmacêutica americana Catalent, segundo comunicados divulgados ontem pelas empresas. Com o acordo, a transação deve ser concluída nos próximos dias, com um pagamento inicial de US$ 11,7 bilhões que afetará "negativamente o fluxo de caixa livre" da Novo Nordisk.

A aquisição não terá efeitos sobre o atual programa de recompra de ações da Novo, avaliado em 20 bilhões de coroas dinamarquesas (US$ 2,82 bilhões), mas a empresa não espera iniciar um novo programa de recompra em 2025.

Para 2025, a Novo Holdings espera que aquisição tenha um impacto negativo de um dígito médio no crescimento do lucro operacional, financiado principalmente por dívidas, com pagamentos de juros impactando negativamente os itens financeiros líquidos. "As prioridades de alocação de capital da Novo Nordisk se concentram em investimentos de crescimento interno, incluindo expansões da cadeia de suprimentos, dividendos, bem como oportunidades de crescimento externo, incluindo a aquisição dos três locais de fabricação", disse, em nota.

Segundo a Catalent, o acordo é uma oportunidade de aprimorar os serviços da empresa em liderança de pesquisas científicas. Os bancos Citi e JPMorgan atuaram como conselheiros financeiros para a farmacêutica americana, enquanto o Morgan Stanley aconselhou a Novo Holdings.