Kamilla Salgado se pronuncia sobre teste de DNA realizado pelo marido: Fez e pôs um ponto final nesta história

Kamilla Salgado decidiu se pronunciar sobre o teste de DNA realizado por seu marido, Elieser Ambrosio. Em suas redes sociais, a influenciadora postou uma nota de esclarecimento e garantiu que a família foi pega de surpresa, mas já sabia que o resultado seria negativo.

No início essa história gerou grande susto para toda nossa família, especialmente para mim! Eu e o Elieser conversamos, e juntos, fomos atrás dos fatos, tudo que aconteceu, e graças a Deus encontramos tudo o que precisávamos para ter todas as certezas que fazem sentido para nós, e por isso não tínhamos dúvida do resultado, e para provar que meu marido não tinha nada a dever ele fez sim o teste, e pôs um ponto final nesta história. E como já sabíamos deu negativo.

Kamilla ainda contou o quanto ficou assustada com a crueldade de algumas pessoas, e que a história afetou a sua família.

O que mais nos assusta é como existem pessoas cruéis e irresponsáveis, pois imaginem o quanto uma coisa dessa afetou minha família e meu relacionamento! Eu e o Elieser estamos sim abalados com tudo, ficamos perplexos como existem histórias mal contadas pela mídia irresponsável, que falam assuntos sem saberem o que realmente se passou.

No final, Kamilla reforçou que ela e Elieser se respeitam e se amam acima de tudo:

Graças a Deus esse grande mal-entendido foi totalmente esclarecido para nós.