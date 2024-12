Gilberto Gil relembra morte de filho aos 19 anos: 'Dificuldades de me conformar'

Gilberto Gil relembrou a morte de seu filho, Pedro, em decorrência de um acidente de carro em 1990, quando o jovem tinha apenas 19 anos de idade. A declaração foi dada em entrevista ao programa Conversa Com Bial na sexta-feira, 13.

Pedro Bial questionou se "a morte que mais lhe atingiu foi a de seu filho, Pedro".

"É, acho que sim. Acho que sim porque eu tinha dificuldades de me conformar com a inversão dos fatores", respondeu o cantor.

E continuou: "O filho ir antes do pai... Isso é duro. Ele era muito jovem, 19 anos. Um acidente, de uma maneira trágica. Aquilo foi uma tentação pro inconformismo. Não me conformo com isso! Não me conformo com isso! Mas a gente tem que se conformar com tudo, né?"

Como morreu Pedro, filho de Gilberto Gil

Na madrugada de 25 de janeiro de 1990, Pedro Gil sofreu um acidente de carro na avenida Epitácio Pessoa, na zona Sul do Rio de Janeiro. Inicialmente, seu quadro clínico se manteve estável, sendo induzido ao coma e usando auxílio mecânico para respirar, mas posteriormente seu estado de saúde se agravou.

O filho de Gilberto Gil, então, morreu após cerca de oito dias internado na UTI do hospital da Beneficência Portuguesa.

Ele era baterista e se apresentaria ao lado do pai no Hollywood Rock daquele ano.