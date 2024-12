Prisão de Braga Netto é 'completo absurdo' e tentativa de prender Bolsonaro, diz Bia Kicis

A líder da minoria na Câmara, deputada federal Bia Kicis (PL-DF), protestou neste sábado, 14, contra a prisão preventiva do general da reserva Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice na chapa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "É um completo absurdo. A alegação da tentativa de golpe não tem base nos fatos. Braga Netto é um general honrado e respeitado. É um constrangimento para as Forças Armadas que o Exército esteja dando apoio", afirmou, em entrevista à CNN Brasil.

Segundo Kicis, "para prender Bolsonaro estão passando por cima de todas as regras jurídicas".

O mandado de prisão foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), dentro do inquérito que apura suposta tentativa de golpe de Estado no País.

Entre outras ações, o plano previa o assassinato do então presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e seu vice, Geraldo Alckmin, além da prisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF. "Braga Netto é um general de quatro estrelas e deveria estar sendo julgado não pelo STF e sim pela Justiça Militar", afirmou a líder da minoria.

Braga Netto é acusado de obstrução de justiça e, ainda segundo a Polícia Federal, tentou obter informações sigilosas sobre a delação de Mauro Cid, além de alinhar versões com outros investigados. "É natural que queira saber, qual é o crime nisso? E os pais de Mauro Cid estão desmentindo o que ele falou na delação", afirmou Kicis, para quem a prisão do general é um "atentado ao estado de direito".

Quando perguntada sobre os "kids pretos" - que teriam, segundo Mauro Cid, recebido do general dinheiro em uma sacola de vinho -, a deputada diz não conhecer o grupo e, na sequência, atacou o PT. "O PT é uma organização criminosa, que recebe dinheiro do narcotráfico. Está roubando de novo. Estatais, que na gestão de Bolsonaro davam lucro, estão dando prejuízo", afirmou.