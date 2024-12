No EUA, canal ABC doará US$ 15 mi à biblioteca presidencial de Trump para por fim a processo

O canal de notícias ABC News concordou em pagar US$ 15 milhões à biblioteca presidencial de Donald Trump para por fim a um processo movido pelo presidente eleito dos Estados Unidos. A ação diz respeito a uma afirmação imprecisa feita no ar pelo âncora George Stephanopoulos, da emissora, de que o presidente eleito foi considerado civilmente responsável por estuprar a jornalista E. Jean Carroll.

A ABC vai publicar também uma nota em seu site declarando arrependimento pela alegação, feita em 10 de março no programa This Week, segundo o texto do acordo tornado público neste sábado, 14.

Trump processou Stephanopoulos e a rede por difamação.

A ABC pagará ainda US$ 1 milhão em honorários advocatícios ao advogado de Trump como parte do acordo.

O âncora afirmou durante uma entrevista com a deputada republicana Nancy Mace que Trump havia sido "considerado responsável por estupro", o que distorceu as sentenças nos dois processos movidos por Carroll contra o presidente eleito.

Histórico

No ano passado, Trump foi considerado responsável por agredir sexualmente e difamar Carroll e foi condenado a pagar a ela US$ 5 milhões. Em janeiro, ele foi considerado responsável por outras alegações de difamação e condenado a pagar a Carroll US$ 83,3 milhões. Trump está apelando de ambas as decisões.

Nenhuma das sentenças envolve a constatação de estupro conforme formalmente definido pela lei de Nova York. O juiz em ambos os casos, Lewis Kaplan, disse que a conclusão do júri foi que Carroll não conseguiu provar que Trump a estuprou "dentro do significado técnico e restrito de uma seção específica da Lei Penal de Nova York".

Kaplan observou que a definição formal de estupro é "muito mais restrita" do que a forma como o estupro é definido em linguagem moderna comum, em alguns dicionários, em algumas normas federais e estaduais, e em outras fontes.

O juiz disse que o veredicto não significa que Carroll "falhou em provar que o Sr. Trump a 'estuprou' como muitas pessoas comumente entendem a palavra 'estupro'. De fato... o júri concluiu que o Sr. Trump de fato fez exatamente isso." Fonte: Associated Press