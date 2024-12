Real Madrid empata com Rayo Vallecano e desperdiça chance de dormir na liderança do Espanhol

Em sua última partida antes da final da Copa Intercontinental da Fifa, o Real Madrid fez um jogo eletrizante, empatou com o Rayo Vallecano em 3 a 3, neste sábado e desperdiçou a chance de assumir a liderança provisória do Espanhol. O time alcançou os 37 pontos, 1 a menos do que o líder Barcelona, que enfrenta o Leganés neste domingo.

O Real Madrid agora deixa o Espanhol de lado e viaja para o Catar. Na quarta-feira, o time enfrenta o mexicano Pachuca na decisão do Intercontinental após ser beneficiado no novo formato, no qual entra direto na disputa do título.

Sem Mbappé, lesionado, e com Vini Jr. no banco, o Real Madrid começou a partida com o turco Arda Guler e o brasileiro Rodygo formando a dupla de ataque. O time de Carlo Ancelotti mal teve tempo de se posicionar em campo, quando aos 4 minutos, Unaí Lopez abriu o placar para o Rayo Vallecano, de cabeça.

O Real Madrid já articulava boas jogadas no ataque em busca do empate quando sofreu o segundo gol, também de cabeça, desta vez de Abdul Mumim, aos 36 minutos. Quando parecia que iria aos vestiários com a desvantagem de dois gols, o atual campeão espanhol empatou em 6 minutos. Aos 39, Federico Valverde diminuiu com um belo chute de fora da área. Bellingham empatou ao escorar de cabeça cruzamento de Rodrygo pela esquerda.

No segundo tempo, o Real virou com Rodrygo, que arriscou de fora da área. A bola desviou na defesa do Rayo Vallecano e tirou o goleiro argentino Batalla do lance. Aos 18 minutos, Vini Jr. entrou no lugar de Brahim Diaz.

O Rayo Vallecano não se abateu com a virada e foi ao ataque. Após uma boa defesa de Courtois, que espalmou para o lado direito, o time continuou pressionando o Real Madrid. Após bola levantada na área, Palazon se antecipou à linha de marcação e apareceu livre diante de Courtois para tocar para o gol. Aos 34 minutos, Endrick entrou no lugar de Arda Guler, mas não conseguiu aparecer com destaque nos poucos minutos que teve.

Também neste sábado, o Mallorca venceu o Girona, de virada, por 2 a 1, com dois gols do canadense Larin após Van de Beek fazer 1 a 0 logo aos 7 minutos de jogo. O Mallorca chegou aos 27 pontos e ocupa a quinta posição. Sensação na temporada passada, o Girona está na nona posição, com 22 pontos.

Com a mesma pontuação e uma colocação abaixo, o Sevilla derrotou o Celta de Vigo por 1 a 0, gol de Manuel Bueno. O Celta é 12º colocado, com 21 pontos.

Já Osasuna perdeu a oportunidade de entrar na zona de classificação para as copas europeias ao empatar sem gols com o Espanyol. O Osasuna é o sétimo colocado, com 25 pontos, e o Espanyol é o primeiro time na zona de rebaixamento.