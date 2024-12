Blinken confirma contato de autoridades dos EUA com grupo que depôs Bashar al-Assad

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse neste sábado, 14, que autoridades norte-americanas estiveram em contato direto com o grupo rebelde sírio que liderou a derrubada do governo de Bashar al-Assad, na Síria. Blinken é a primeira autoridade dos EUA que confirmou publicamente contatos entre o governo Joe Biden e Hayat Tahrir al-Sham, ou HTS, que liderou uma coalizão de grupos de oposição armada que depôs Assad do poder no último domingo.

Falando em uma coletiva de imprensa em Aqaba, Jordânia, Blinken não abriu detalhes dos contatos, mas disse que era importante para os EUA transmitir mensagens sobre a conduta do grupo, que pretende governar em um período de transição.

"Sim, nós estivemos em contato com o HTS e com outras partes", disse Blinken.

Ele acrescentou que "nossa mensagem para o povo sírio é esta: Queremos que eles tenham sucesso e estamos preparados para ajudá-los a fazê-lo".

O HTS, que já foi uma filial da Al-Qaeda, foi designado como uma organização terrorista estrangeira pelo Departamento de Estado desde 2018.

Essa designação traz sanções severas, incluindo a proibição de fornecer qualquer "apoio material" ao grupo ou seus membros.

As sanções não proíbem, no entanto, que oficiais dos EUA se comuniquem com os grupos. Fonte: AP