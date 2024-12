Drones ucranianos atingem terminal de petróleo na região de Oryol, no sul da Rússia

Ataques de drones ucranianos no sul da Rússia provocaram um incêndio em um grande terminal de petróleo na região de Oryol, que já foi contido, disseram autoridades neste sábado, 14. Fotos publicadas pelo Estado-Maior Geral da Ucrânia e em canais de notícias russos no Telegram mostravam enormes colunas de fumaça engolindo a instalação, iluminadas por um brilho laranja.

O governador de Oryol, Andrey Klychkov, confirmou neste sábado que um ataque de drone ucraniano incendiou um depósito de combustível lá.

Em uma publicação separada, ele disse que o incêndio havia sido contido e que não houve vítimas.

Na véspera, a Rússia havia lançado um ataque aéreo expressivo contra Kiev, com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, considerando-o um dos bombardeios mais intensos ao setor energético do país desde que foi invadido há quase três anos. Fonte: Associated Press