Hugo Moura, ex de Deborah Secco, surge em clima de romance com jornalista

Amor está no ar! Hugo Moura, ex marido de Deborah Secco, apareceu na última sexta-feira, dia 13, em clima de romance com a jornalista Maria Clara Senra.

A repórter publicou no Instagram um momento entre os dois na praia com a legenda:

Pequenos-grandes prazeres da vida adulta: botar filme pra revelar.

Hugo respondeu na publicação com o comentário:

Casaldinho.

Vale lembrar que, os dois começaram a se relacionar em setembro de 2024, três meses após o término do baiano com a atriz.