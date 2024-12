Influencer carioca Fernanda Britto, que dá dicas de etiqueta, é internada após passar mal

A influencer Fernanda Britto, de 64 anos, foi internada em um hospital do Rio de Janeiro após passal mal. A informação foi confirmada pela assessoria de Fernanda. O motivo da internação, entretanto, não foi revelado. Em nota, a equipe informou apenas que a influenciadora está "enfrentando um momento delicado". A influenciadora faz sucesso no Instagram dando dicas divertidas de etiquetas e tem quase 2 milhões de seguidores.

"Queridos amigos e seguidores, aos poucos, fomos crescendo, mas nunca deixamos de ser uma comunidade que preza pela boa comunicação, o afeto e uma corrente de energia positiva. E é em nome desses princípios que precisamos dizer que nossa querida Fernanda está internada, enfrentando mais um momento delicado em sua saúde", iniciou o comunicado.

"Pedimos, de coração, que enviem orações, pensamentos de carinho e muita energia de amor e cura para ela. Sabemos como ela ama a interação com vocês e a força que todos sempre lhe passam. Sempre que possível, traremos novas atualizações e mais detalhes sobre seu estado de saúde. Com gratidão e afeto, a equipe Fernanda Britto Protocolo".

No dia 18 de novembro, quatro dias antes de passar mal, Fernanda fez 64 anos e comemorou em seu perfil no Instagram."

Hoje celebro 64 anos, uma jornada marcada por sonhos, projeções e a alegria de compartilhar momentos com vocês, meus queridos seguidores. Cada mensagem, comentário e carinho que recebo aqui tornam essa caminhada ainda mais especial. Obrigado por fazerem parte da minha história e por ajudarem a manter viva a vontade de sonhar e realizar. Que venham muitos outros anos com essa troca tão especial! #Elegância #Gratidão #Sonhos #BoasManeiras", postou, na época."

Quem é Fernanda Britto?

Em 2022, a influencer Fernanda Britto contraiu Covid-19 e passou 150 dias internada. Quando se recuperou, ela resolveu investir em uma carreira digital. Na época, o criador de conteúdo e social media do influencer Kadu Pacheco sugeriu para ela a criação de humorísticos em formato de esquete para as redes sociais.

Fernanda ganhou popularidade no TikTok e no Instagram rapidamente. Atualmente, ela contabiliza quase dois milhões de seguidores nas plataformas. A influenciadora começou sua trajetória na área há quase cinquenta anos. Ela era responsável por receber executivos e delegações estrangeiras no Rio.