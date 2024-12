Conmebol anuncia datas da Recopa Sul-Americana, que terá Botafogo e Racing

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira os dias em que serão disputados os jogos da Recopa Sul-Americana, disputada entre o campeão da Copa Libertadores, o Botafogo, e o campeão da Copa Sul-Americana, o Racing. O time argentino faz o primeiro jogo em casa, no dia 20 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília). A segunda partida está marcada para 27 do mesmo mês, no mesmo horário, no Rio de Janeiro.

O Botafogo foi campeão da Libertadores pela primeira vez na sua história após derrotar o Atlético-MG por 3 a 1, no dia 30 de novembro. A equipe, que também conquistou o Brasileirão deste ano, disputou a Copa Intercontinental da Fifa e foi eliminada pelo Pachuca após perder por 3 a 0, nas quartas de final.

Para o início da temporada 2025, o time carioca deve contar com mudanças em seu elenco antes mesmo da Recopa. O meia argentino Thiago Almada já anunciou que não vai permanecer no clube, por ter um acordo com Lyon, time francês que também pertence a John Textor, empresário americano dono da SAF do Botafogo. O zagueiro Adryelson também deve retornar à equipe francesa. O treinador Artur Jorge é outro que não tem permanência confirmada para 2025.

O Racing foi campeão da Sul-Americana depois de vencer o Cruzeiro por 3 a 1. Antes a equipe argentina havia eliminado o Corinthians na semifinal depois de empatar o primeiro jogo em São Paulo por 2 a 2 e vencer na Argentina por 2 a 1, no jogo de volta. Com o resultado a equipe retorna à Libertadores em 2025 e tem a chance de conquistar mais um título internacional com a Recopa.