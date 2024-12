Flamengo mantém liderança em ranking nacional de clubes e São Paulo desbanca Palmeiras

Apesar da terceira colocação na tabela do Brasileirão deste ano, o Flamengo sustentou a primeira colocação no ranking nacional de clubes, atualizado pela CBF nesta sexta-feira. Os destaques da lista são o São Paulo, que assumiu a vice-liderança, e o Botafogo, que obteve o maior salto entre os primeiros colocados.

O time rubro-negro ocupa a ponta com 16.996 pontos. Com o terceiro lugar no Brasileirão e o título da Copa do Brasil, o Flamengo somou 318 pontos e aumentou sua vantagem na ponta. É o quinto ano consecutivo que a equipe carioca aparece na primeira posição da lista de clubes brasileiros.

De acordo com a CBF, o ranking leva em consideração os resultados dos times nos últimos cinco anos. E considera apenas o desempenho nas quatro primeiras divisões nacionais e na Copa do Brasil. Triunfos em competições internacionais, como a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana, não influem na pontuação das equipes no ranking da CBF.

O Flamengo agora é seguido pelo São Paulo, que desbancou o rival Palmeiras para o terceiro posto. O time do Morumbi soma 14.832, contra 14.536 da equipe alviverde, vice-campeã do Brasileirão deste ano. No mesmo campeonato, o São Paulo foi o sexto colocado. No entanto, foi mais longe na Copa do Brasil, sendo eliminado nas quartas de final. O Palmeiras se despediu nas oitavas.

Sétimo colocado no Brasileirão, o Corinthians subiu duas posições e figura em quarto lugar no ranking. Já o Santos, apesar do título da Série B do Campeonato Brasileiro e do retorno à primeira divisão, despencou quatro postos. Agora é o 16º. Junto com o Ceará, o Santos foi o time que mais perdeu posições dentro do Top 30.

Em situação oposta, o Botafogo conquistou seis colocações. E saltou para o oitavo lugar geral, no embalo do título do Brasileirão após 29 anos. Mas foi o Vasco quem mais subiu entre os 30 melhores: foram sete posições. A equipe cruzmaltina aparece em 15º.

O ranking da CBF costuma ser atualizado no fim da temporada. E é usado como critério para entrar diretamente em torneios como a Série D do Campeonato Brasileiro e a Copa do Nordeste. Influi ainda na formação dos potes em sorteios de confrontos, como acontece na Copa do Brasil.

Confira o Top 30 do ranking nacional dos clubes:

1º - Flamengo - 16.996 pontos

2º - São Paulo - 14.832

3º - Palmeiras - 14.536

4º - Corinthians - 13.802

5º - Atlético-MG - 13.713

6º - Athletico-PR - 13.464

7º - Fluminense - 12.058

8º - Botafogo - 11.652

9º - Fortaleza - 11.616

10º - Grêmio - 11.531

11º - Bahia - 11.387

12º - Internacional - 10.367

13º - América-MG - 9.535

14º - Red Bull Bragantino - 9.436

15º - Vasco - 9.356

16º - Santos - 9.264

17º - Atlético-GO - 9.192

18º - Juventude - 8.864

19º - Cruzeiro - 8.227

20º - Cuiabá - 8.160

21º - Goiás - 7.604

22º - Ceará - 7.188

23º - Vitória - 6.578

24º - Coritiba - 6.496

25º - Sport - 6.168

26º - Criciúma - 5.893

27º - CRB - 5.732

28º - Avaí - 4.861

29º - Vila Nova - 4.533

30º - Chapecoense - 4.492