Bolsas de NY fecham com rumos distintos e Dow Jones tem sétima queda seguida

As bolsas de Nova York fecharam com desempenhos distintos, em meio à alta dos juros dos Treasuries diante da expectativa de que o Federal Reserve (Fed) poderá indicar uma pausa no alívio monetário na sequência do aguardado corte da taxa básica de juros na próxima semana. O Dow Jones completou sete sessões em queda, pressionado hoje por ativos de tecnologia. Após puxar a baixa do índice nos últimos dias, a ação da Unitedhealth subiu nesta sexta-feira, 13.

O Dow Jones perdeu 0,20%, aos 43.828,06 pontos O Nasdaq subiu 0,12%, aos 19.926,72. O S&P 500 ficou estável, em 6.051,09 pontos. Na semana, o Dow Jones caiu 1,82% e o S&P perdeu 0,64%. O Nasdaq subiu 0,34%.

As ações da Nvidia caíram 2,25% e responderam pela maior queda porcentual do Dow Jones. Outros nomes do setor de tecnologia também pesaram. A IBM cedeu 0,64% e a Microsoft perdeu 0,65%.

Na direção oposta, a Broadcom saltou 24,4% após a companhia elevar o dividendo que distribuirá a acionistas na sequência do anúncio de resultados.

As ações da Unitedhealth subiram 0,92%. Em seus primeiros comentários públicos desde o assassinato do executivo Brian Thompson na semana passada, o CEO da empresa, Andrew Witty, disse que o sistema de saúde dos EUA é "falho" e pediu sua reforma nesta sexta-feira. Os papéis da empresa acumulavam queda de xxx no mês até o fechamento desta sexta-feira, caminhando para o pior desempenho mensal desde fevereiro de 2009, quando caíram 31%.

Investidores estavam atentos ainda ao rebalanceamento do índice Nasdaq 100, previsto para ocorrer após o fechamento da sessão. As ações da Palantir Technologies e MicroStrategy subiram 3,92% e 4,20%, respectivamente, já que poderiam ser adicionadas ao índice Nasdaq 100, segundo analistas. O índice é a base para fundos, incluindo o popular fundo negociado em bolsa (ETF, na sigla em inglês) Invesco QQQ Trust (QQQ), que detém mais de US$ 300 bilhões.

As 100 empresas do Nasdaq com os valores de mercado mais baixos - e, portanto, vulneráveis à eliminação - eram lideradas pela Moderna, Super Micro Computer, Biogen, CDW e MongoDB.

* Com informações da Dow Jones