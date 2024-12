Taylor Swift se torna a artista mais premiada do Billboard Music Awards

Taylor Swift é um fenômeno da música e na última quinta-feira, dia 12, a cantora mostrou isso com números. Participando do Billboard Music Awards, levou 10 prêmios, somando ao todo 49 ao longo de sua carreira. Ela se tornou a artista com mais troféus na história do evento, ultrapassando o rapper Drake, com 42.

A cantora, que completa 35 anos de idade nesta sexta-feira, dia 13, mandou um recado aos fãs através de um vídeo publicado pela própria premiação. Sorridente, a loira falou:

- Eu só queria dizer oi e agradecer ao Billboard Awards, obrigada aos fãs, porque a Billboard está contando suas informações, eles estão contando o que vocês ouvem, os álbuns pelos quais vocês são apaixonados. Então, considero esses prêmios como votados pelos fãs, porque vocês são aqueles que se importam com nossos álbuns e vêm nos ver em shows.

A super estrela ainda continua, feliz por demonstrarem apoio com as coisas que criou:

- Tudo o que aconteceu com a The Eras Tour e The Tortured Poets Department, eu só tenho que agradecer. Significa o mundo para mim que vocês tenham abraçado as coisas que eu criei e o fato de vocês se importarem tanto com minha música.

Taylor finaliza o discurso, afirmando que esses prêmios eram o que queria de presente de aniversário. Que fofa!

- Este é o melhor presente de aniversário antecipado que você poderia ter me dado, então muito obrigada, eu adorei. É exatamente o que eu queria.