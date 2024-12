BNDES apoia ampliação do aeroporto de Natal em emissão de debêntures de R$ 260 milhões

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta sexta-feira, 13, ter aprovado um apoio financeiro de R$ 185 milhões para a Concessionária do Aeroporto Internacional de Natal, sociedade do grupo suíço Flughafen Zurich AG, que se somará a outros R$ 75 milhões adicionais de dois investidores do mercado de capitais. Os recursos totalizam R$ 260 milhões, obtidos por meio de oferta pública de debêntures incentivadas, coordenada pelo banco de fomento.

Os investimentos incluem a ampliação, manutenção e exploração da infraestrutura do Aeroporto Internacional de Natal, em São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte.

O BNDES estima que o projeto seja executado até dezembro de 2026, alcançando um investimento total de R$ 274 milhões até o final da concessão.

"O sucesso da oferta pública de debêntures incentivadas, sob a coordenação do BNDES, é um marco na retomada da participação do mercado de capitais privado no financiamento ao setor de aeroportos. Uma prova da confiança que o mercado tem no banco, uma instituição sólida e transparente, para essas operações, e de que esse mecanismo de financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil é uma alternativa real e atrativa", declarou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota distribuída à imprensa.

O aeroporto foi leiloado pela primeira vez em 2011, tendo como vencedor o consórcio argentino Inframerica Concessionária do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante S.A, que devolveu a concessão ao governo em 2020. No leilão de relicitação, em 2023, a concessão passou à Concessionária do Aeroporto Internacional de Natal S.A., que vai operar o terminal aeroportuário por 30 anos.

Segundo o banco de fomento, o plano de negócios da concessionária prevê a atração de rotas de cargas e passageiros, sobretudo internacionais. O aeroporto registra atualmente um fluxo anual de cerca de 2,3 milhões de usuários, mas tem capacidade para 6 milhões de passageiros por ano.

"Em 2024, a concessionária comprometeu R$ 33 milhões em melhorias na infraestrutura, segurança, área comercial, tecnologia da informação e experiência do passageiro. Também houve melhora na climatização, limpeza e restauração no terminal e instalação de 5G gratuito e ilimitado. Além disso, foram feitas obras de sustentabilidade, que ampliaram os desvios de resíduos para aterro sanitário de 15% para 85%", enumerou o banco de fomento.