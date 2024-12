Famosos que superaram doenças graves enviam mensagens de apoio a Preta Gil

A cantora Preta Gil anunciou em seu perfil no Instagram que fará uma nova cirurgia no próximo domingo, 15, para remover um tumor na região abdominal, já que o tratamento oncológico que a artista faz há vários meses não surtiu o efeito esperado pelos médicos. Nos comentários, famosos que já lidaram com doenças graves enviaram mensagens de apoio para a amiga.

Foi o caso da atriz Drica Moraes, que relembrou a importância da música de Gilberto Gil, pai de Preta, em seus momentos mais delicados. "Existem e existirão caminhos desconhecidos para sua cura. Amor e saúde, Preta! Só escutava o seu pai, Gilberto Gil, no hospital. Luminoso, me trouxe de volta, junto com Maria Bethânia", disse a atriz, que teve leucemia em 2010.

"Você receberá ótimas notícias, com fé em Deus. Boa consulta! Rezando muito por você", disse Fabiana Justus, que também teve a mesma doença. "Pretinha linda, você é preciosa! Todas as boas energias para você! As melhores notícias e os melhores tratamentos vão estar à sua espera. Te amo", comentou a atriz Patrícia Pillar, que lidou com um câncer de mama em 2001. "Te amo e você sabe", disse Simony, que já teve câncer no intestino.

O ator Reynaldo Gianecchini, que teve linfoma não Hodgkin, também se manifestou com emojis de coração e exaltação. O músico Branco Mello, dos Titãs, desejou muita força para a colega. "Estamos juntos!", disse o baixista, que superou um câncer de laringe e teve que remover um tumor na língua.

Outros famosos também prestaram solidariedade nos comentários da postagem de Preta. Nomes como Fátima Bernardes, Fernanda Souza, Duda Beat, Manu Gavassi, Evaristo Costa, Astrid Fontenelle, Ludmilla, Fernanda Lima, Alinne Moraes, Adriane Galisteu, entre outros, dedicaram votos de esperança para a atriz e cantora.

A nova cirurgia de Preta Gil

A filha de Gilberto Gil fará um novo procedimento neste domingo, 15, no Brasil. A cirurgia tem a intenção de remover um tumor, já que o tratamento oncológico que a artista faz não teria surtido o efeito esperado, mostrando-se ineficaz.

O câncer que a cantora trata está localizado na região abdominal. Diagnosticada em 2023, ela passou por um período de remissão da doença até agosto de 2024, quando descobriu novos tumores no peritônio e no ureter.

Após a descoberta da ineficácia das sessões de quimioterapia, Preta foi aconselhada a procurar uma especialista no seu caso, motivo pelo qual viajou até Nova York. "Vim para ter uma consulta ... para ouvir uma segunda opinião", disse em suas redes sociais.

Ela também pediu para que os seguidores enviassem "boas vibrações": "Eu sempre recebo muita energia positiva de vocês e eu não sei ser diferente, não sei fazer as coisas escondidas e em segredo".