Ancelotti volta a falar sobre poucas chances de Endrick no Real Madrid: 'Tem de melhorar'

Endrick tem encontrado dificuldades para atuar pelo Real Madrid. Mesmo com lesões de atletas do elenco, o técnico Carlo Ancelotti tem dado poucas oportunidades para o atacante ex-Palmeiras.

Apesar deste cenário, o treinador garantiu que Endrick continuará no Real Madrid. Um empréstimo do atleta está descartado. Nesta sexta-feira, o treinador italiano falou sobre as poucas rotações no elenco do Real e citou o jogador brasileiro.

"Posso rodar (o elenco) se tiver jogadores, mas se tenho um plantel de 14 ou 15 jogadores fica complicado. Falam do Endrick, que lhe dou poucos minutos, blá, blá, blá... mas é um jogador muito jovem e que tem de se adaptar, tem de melhorar", disse Carlo Ancelotti.

Endrick atuou pela última vez na vitória por 3 a 0 sobre o Girona, pelo Campeonato Espanhol, no dia 7 de dezembro. Mas o atleta ficou poucos minutos em campo. No triunfo por 3 a 2 sobre a Atalanta, na última terça-feira, pela Liga dos Campeões, o jogador não foi utilizado.

O brasileiro contabiliza 14 partidas com o Real Madrid na temporada, com dois gols marcados. Ele balançou as redes contra o Valladolid, pelo Campeonato Espanhol, e contra o Stuttgart, pela Liga dos Campeões.

O Real Madrid volta a campo neste sábado, quando encara o Rayo Vallecano, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. A equipe merengue está na vice-liderança da competição, com 36 pontos, dois a menos que o líder Barcelona, mas fez uma partida a menos.