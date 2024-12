Ataque aéreo massivo da Rússia na Ucrânia mira instalações de energia

A Rússia lançou um ataque aéreo massivo contra a Ucrânia nesta sexta-feira, 13, disparando 93 mísseis de cruzeiro e balísticos e quase 200 drones, disse o presidente ucraniano Volodimir Zelenski, descrevendo-o como um dos bombardeios mais pesados mirando o setor de energia do país desde a invasão em larga escala da Rússia há quase três anos.

As defesas ucranianas abateram 81 mísseis, incluindo 11 mísseis de cruzeiro que foram interceptados por aviões de guerra F-16 fornecidos por aliados ocidentais no início deste ano, disse Zelenski.

A Rússia está "aterrorizando milhões de pessoas" com tais ataques, afirmou o presidente ucraniano em seu canal do Telegram, renovando seu apelo pela unidade internacional contra o presidente russo Vladimir Putin. "Uma forte reação do mundo é necessária: um ataque massivo - uma reação massiva. Esta é a única maneira de parar o terror", disse Zelenski.

Em Moscou, o Ministério da Defesa da Rússia disse que os militares russos usaram mísseis de precisão de longo alcance e drones em "instalações de combustível e energia criticamente importantes na Ucrânia que garantem o funcionamento do complexo industrial militar". A ofensiva russa foi em retaliação ao ataque ucraniano de quarta-feira usando o Sistema de Mísseis Táticos do Exército, ou ATACMs, fornecido pelos EUA, em uma base aérea russa, acrescentou.

A maior empresa privada de energia da Ucrânia, a DTEK, disse que o ataque "danificou seriamente" suas usinas termoelétricas. Fonte: Associated Press.