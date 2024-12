Janja posta foto antiga com Lula após 2ª cirurgia: 'Em breve estaremos em casa'

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, publicou uma foto antiga ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira, 12. Na postagem, ela afirma que ele estará de volta ao Palácio da Alvorada, em Brasília, em breve. Lula está internado desde a segunda-feira, 9, após sofrer um sangramento cerebral.

A primeira-dama também afirmou que a equipe médica, que está com o petista no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, está tranquilizando e atualizando ela sobre o estado de saúde do presidente.

Na postagem, Janja citou as três cachorras de estimação dela e do presidente: Paris, Esperança e Resistência. A primeira-dama chamou os pets do casal de "filhas de quatro patas".

"Ele está muito bem e em breve estaremos em casa, curtindo e sorrindo com nossas filhas de quatro patas, especialmente a dengosa da Paris que, junto com a Resistência e a Esperança, hoje nos representou muito bem na confraternização das trabalhadoras e dos trabalhadores das residências oficiais!", afirmou a primeira-dama.

Lula passou por uma nova cirurgia, a segunda desde que foi internado, na manhã desta quinta-feira. O procedimento, chamado embolização de artéria meníngea média, buscou impedir novos sangramentos no cérebro.

Segundo o médico particular de Lula, Roberto Kalil Filho, o procedimento foi um "sucesso". O dreno colocado na cabeça do presidente, na primeira cirurgia, será retirado nesta quinta e, a partir desta sexta-feira, os equipamentos de monitoramento intensivo poderão ser retirados.