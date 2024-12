Brasil tem capacidade de dobrar comércio com sul-americanos com rotas de integração, diz Tebet

A ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet, mencionou nesta quinta-feira, 12, que o Brasil pode dobrar o comércio externo com vizinhos sul-americanos a partir da finalização das chamadas rotas de integração - projeto liderado pela pasta da ministra.

O Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) desenhou cinco rotas de conexão de Estados brasileiros que fazem fronteira com países da América do Sul. Na ponta, a meta é reduzir o tempo e o custo do transporte de mercadorias entre o Brasil e seus vizinhos, e também com a Ásia.

Fora recursos orçamentários, as obras de integração contarão com financiamento BNDES e bancos regionais de desenvolvimento, como Banco Interamericano de Desenvolvimento BID e Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF).

Tebet reforçou que o presidente Lula deve inaugurar durante a COP30, que acontece em Belém (PA) em novembro de 2025, um projeto que prevê uma rota de integração na região norte.