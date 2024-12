Höjlund sai do banco e decide virada do Manchester United sobre o Viktoria Plzen na Liga Europa

O Manchester United levou um susto contra o Viktoria Plzen, na Doosan Arena, na República Checa, mas conseguiu uma importante virada por 2 a 1, nesta quinta-feira, pela sexta rodada da Liga Europa. Höjlund entrou na etapa final e fez os dois gols dos visitantes.

Com o resultado, a equipe inglesa manteve a invencibilidade na competição e chegou aos 12 pontos, deixando o adversário com nove. Na próxima rodada, em 23 de janeiro, o time do técnico Rúben Amorim recebe o Rangers no estádio Old Trafford.

Mesmo atuando longe de casa, o Manchester United tomou a iniciativa das ações no início da partida e ficou próximo de abrir o placar em finalização de Bruno Fernandes. Aos poucos, o Viktoria avançou suas linhas e passou a oferecer perigo à meta de Onana, deixando os ingleses recuados no campo defensivo na reta final do primeiro tempo.

O time da casa ganhou confiança e foi para cima do United na volta do vestiário. Logo aos 2 minutos, Vydra aproveitou uma falha de Onana, que saiu tocando errado, e, de dentro da área, empurrou a bola para o gol.

A equipe inglesa, que teve os brasileiros Casemiro e Antony em campo, acordou após o gol checo. Aos 10 minutos, Rúben Amorim trocou Rashford por Höjlund no ataque. Aos 13, o camisa 9 já testou o goleiro Jedlicka. Três minutos depois, o dinamarquês finalizou da área e igualou o marcador.

O gol colocou mais fogo na partida e o Manchester United continuou insistindo na virada. Já aos 42 minutos, Höjlund novamente finalizou da área para superar Jedlicka e virar o placar para os visitantes. Nos acréscimos, o Viktoria tentou igualar, sem sucesso.

ROMA AFASTA MÁ FASE

Depois de encerrar uma sequência de seis partidas sem vitória no domingo, quando derrotou o Lecce, pelo Campeonato Italiano, a Roma parece ter reencontrado o rumo na temporada. A equipe do técnico Claudio Ranieri derrotou o Braga por 3 a 0, nesta quinta-feira, no estádio Olímpico, pela Liga Europa, e chegou a nove pontos na competição - foi apenas o segundo triunfo em seis rodadas. Os portugueses, por sua vez, permanecem com sete.

A equipe da casa dominou o primeiro tempo. Logo aos 10 minutos, o capitão Lorenzo Pellegrini foi acionado na entrada da área por Zalewski e bateu forte no canto direito para abrir o placar. Aos 15, o próprio Pellegrini quase fez o segundo, mas a bola foi cabeceada no travessão.

No segundo tempo, a Roma manteve o controle do jogo. Ainda no início, aos 2 minutos, Abdulhamid recebeu o passe de Kone na área e chutou alto para superar o goleiro Matheus: 2 a 0. Apesar da necessidade de ir ao ataque, os visitantes continuaram acuados no campo de defesa. Hummels e Soule tiveram a chance de ampliar a vantagem dos italianos.

A expulsão do goleiro Matheus, aos 23 minutos da etapa final, minou de vez a reação do Braga, que se fechou para evitar um placar mais elástico. A Roma, por sua vez, ainda fez o terceiro, com Hermoso, aproveitando o rebote, nos acréscimos.

Confira os resultados desta quinta-feira da Liga Europa:

Roma 3 x 0 Braga

Viktoria Plzen 1 x 2 Manchester United

Malmo 2 x 2 Galatasaray

Olympiacos 0 x 0 Twente

PAOK 5 X 0 Ferencváros

Ludogorets 2 x 2 AZ Alkmaar

Union Saint-Gilloise 2 x 1 Nice

Hoffenheim 0 x 0 FCSB