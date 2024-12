Mbappé sofre lesão na coxa esquerda e pode perder a final da Copa Intercontinental

Kylian Mbappé ficará afastado dos gramados por um período indeterminado após ter constatada uma lesão muscular na coxa esquerda. O Real Madrid confirmou nesta quinta-feira a lesão do atacante, que foi substituído ainda no primeiro tempo na vitória por 3 a 2 da equipe espanhola sobre a Atalanta, em Bérgamo, na terça-feira, logo após marcar um gol.

O clube não deu previsão para a recuperação do jogador e limitou-se a dizer que "seu progresso será monitorado". É improvável, porém, que Mbappé esteja à disposição do técnico Carlo Ancelotti para o próximo compromisso do time, diante do Rayo Vallecano, no domingo, em partida válida pelo Campeonato Espanhol.

Na sequência, o Real Madrid viaja para Doha, no Catar, onde disputará a final da Copa Intercontinental, em 18 de dezembro, quatro dias antes do compromisso diante do Sevilla, novamente pelo certame nacional, antes da pausa das festas de final de ano. Pela proximidade das datas, a presença do jogador nessas partidas é incerta.

A fase de Mbappé não é das melhores. Embora tenha anotado 12 gols em 22 jogos desde que chegou ao Real Madrid, o atleta francês acumula desempenhos decepcionantes contra grandes rivais e polêmicas fora de campo.

Também nesta quinta-feira, promotores suecos deram como encerradas as investigações de estupro envolvendo o atacante durante visita do atleta a Estocolmo, em outubro. O motivo para o fim das averiguações foi a insuficiência de provas.

O craque também tem sido alvo da imprensa e de torcedores de seu país e ficou fora das duas últimas convocações do técnico Didier Deschamps em Datas Fifa para partidas da França na Liga das Nações. "Ele está em uma situação difícil, um período mais complicado, mas é perfeitamente capaz de produzir novamente o que já fez. Kylian tem tudo o que precisa, mesmo que tenha sido menos efetivo em 2024", explicou Deschamps, após divulgar a lista de novembro.