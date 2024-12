BCE revisa em baixa projeções de crescimento para zona do euro com exportações mais fracas

O Banco Central Europeu (BCE) revisou em baixa as projeções para o crescimento da zona do euro, de acordo com documento divulgado nesta quinta-feira, 12. No geral, o crescimento médio anual do Produto Interno Bruto (PIB) real de 2024 foi revisado de 0,8% no levantamento de setembro para 0,7% em 2024, de 1,3% para 1,1% em 2025 e de 1,5% para 1,4% em 2026, antes de moderar para 1,3% em 2027.

Em comparação com as projeções macroeconômicas da equipe do BCE de setembro de 2024, a perspectiva para o crescimento do PIB foi revisada para baixo, principalmente, devido a revisões de dados sobre investimento no primeiro semestre de 2024, expectativas de crescimento mais fraco das exportações em 2025 e uma pequena revisão para baixo da expansão projetada da demanda interna em 2026, diz o BCE.

Em relação ao crescimento global, o BCE projetou 3,4% para 2024, estável ante o prognóstico de setembro, e revisou a estimativa para 2025 em alta, de 3,4% para 3,5%. Para 2026, a projeção de crescimento seguiu em 3,3%.

Para o BCE, melhores perspectivas no curto prazo em comparação com as projeções anteriores refletem dados econômicos fortes nos Estados Unidos e na China, bem como estímulo fiscal na China (principalmente para aliviar as restrições financeiras dos governos locais) e no Reino Unido.

O resultado das eleições nos EUA acrescenta, no entanto, incerteza significativa aos cenários, avaliou o BCE.