Presidente Lula teve evolução ótima e procedimento foi bem-sucedido, diz Padilha

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta quinta-feira, 12, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve uma "ótima evolução" e reforçou que o procedimento feito esta manhã no chefe do Executivo foi "bem-sucedido". Padilha participa de reunião do Conselhão, presidida pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

Padilha também declarou que logo Lula estará de volta, "cobrando os ministros". O cardiologista Roberto Kalil Filho, médico particular do presidente, já afirmou que a alta deverá ocorrer no começo da próxima semana, após Lula ter sido submetido ao novo procedimento nesta quinta-feira. De acordo com o médico, o presidente está "super estável".