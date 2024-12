Bolsas da Ásia fecham em alta, com aposta em novos estímulos na China e techs em destaque

Por André Marinho

São Paulo, 12/12/2024 - As bolsas da Ásia fecharam em alta nesta quinta-feira, em meio ao otimismo de que a China adotará novos estímulos para revigorar a segunda maior economia do planeta. As ações de tecnologia emergiram como destaque da sessão, após os ganhos em Wall Street levarem o índice Nasdaq ao nível recorde acima de 20 mil pontos ontem.

O mercado aguarda com ânimo renovado a conclusão da Conferência Central de Trabalho Econômico, que reúne as principais autoridades chinesas em discussões sobre o crescimento da atividade. No começo da semana, o Politburo indicou intenção de implementar política fiscal "mais proativa" e postura monetária "moderadamente relaxada".

Neste ambiente, o índice Hang Seng, em Hong Kong, encerrou a sessão com valorização de 1,20%, a 20.397,05 pontos. Já o Xangai Composto avançou 0,85%, a 3.461,50 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 1,05%, a 2.112,90 pontos.

Investidores reagiram também ao índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA em linha com o esperado, o que consolidou aposta em corte de 25 pontos-base nos juros do Federal Reserve (Fed) na semana que vem. O quadro turbinou papéis de tecnologia em Nova York e ecoou também nas praças asiáticas.

Em Tóquio, as ações de Advantest e Tokyo Electron subiram 5,10% e 0,59%, respectivamente. Assim, o índice Nikkei se elevou 1,21%, a 39.849,14 pontos. Em Taiwan, o Taiex ganhou 0,63%, a 23.046,80 pontos, sob apoio de TSMC (+1,83%).

Na Coreia do Sul, o recrudescimento da crise política passou ao segundo plano, apesar de novo esforço por impeachment do presidente Yoon Suk Yeol. O índice Kospi, de Seul, avançou 1,62%, a 2.482,12 pontos, e continuou a recuperação do baque causado pela decisão de Yoon de decretar a lei marcial temporariamente na semana passada.

Na Oceania, por outro lado, o índice S&P/ASX 200 recuou 0,28%, a 8.330,30 pontos, em Sydney.

