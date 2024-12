Caminhão carregado de cerveja derruba carga; população tenta saquear as bebidas

Um caminhão carregado de cerveja deixou cair parte da carga quando trafegava pela Rodovia Presidente Dutra, na altura da cidade de São José do Campos (km 158), interior de São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 11. O veículo seguia percurso sentido sul do Estado.

Não houve feridos, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). No entanto, algumas pessoas tentaram saquear a carga, mas se dispersaram com a chegada dos agentes. Ninguém foi preso.

As caixas e os engradados de cerveja se espalharam pelo acostamento e por duas faixas da pista. A via precisou ser interditada, provocando congestionamento de até seis quilômetros, segundo a CCR RioSP, concessionária responsável pela via.

O derramamento da carga aconteceu por volta das 7h20 e a ocorrência foi finalizada às 10h50, de acordo com a CCR. A PRF não informou a quem pertencia a carga e para onde a cerveja estava sendo levada.