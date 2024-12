Viih Tube emagrece mais de 10 quilos por conta da internação do filho: Não consigo pôr nada na boca

Viih Tube revelou nesta quarta-feira, dia 11, que emagreceu 10 quilos devido a internação do filho mais novo, Ravi. Por conta da ansiedade, ela não está conseguindo ingerir nenhum alimento, diferente de seu marido, Eliezer, que está comendo tudo o que vê pela frente.

Nos Stories, a influenciadora comentou como está lidando:

- A gente faz plantão assim: eu fico na parte do dia com o Ravi no hospital, e o Eliezer fica na parte da noite e da madrugada. Então, toda vez que eu chego em casa estão os rastros dele, né? E também aqui no hospital estão os rastros da noite. É sempre um saco de lanche ou um saco de japonês ou um saco de pastel... Eu sou o contrário! Não consigo pôr nada na boca quando estou nervosa. Não estou comendo! Emagreci dez quilos já, para vocês terem uma noção.

Vale pontuar que o diagnóstico de Ravi ainda é um mistério para os médicos. Até o momento, sabe-se apenas que o quadro é decorrente de uma inflamação rara e grave que desencadeou outros problemas de saúde, como uma hemorragia interna, o primeiro sintoma manifestado pelo recém-nascido.