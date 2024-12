'A Fazenda': público aponta trapaça de Vanessa em formação da roça; entenda

Telespectadores que acompanham A Fazenda 16 estão inquietos com a atitude de Vanessa Carvalho, conhecida como Nêssa, na formação da roça desta semana. Os internautas suspeitam que a peoa tenha trapaceado no jogo.

Como está na reta final do reality - o programa acaba no próximo dia 19 -, a produção preparou uma berlinda quíntupla para os participantes. Eles só deveriam saber da dinâmica no final da formação da roça.

No entanto, Nêssa teria antecipado a informação ao fazendeiro Gilsão. Daí a suspeita dos telespectadores do programa da TV Record.

Nas redes sociais, algumas pessoas que acompanham o reality show compartilharam um vídeo em que Nêssa aparece mostrando cinco dedos para o colega.

O alvoroço foi tanto que a hastag #CancelaoPoder subiu para os trending topics do X, antigo Twitter. O pedido é que a produção do programa revise a atitude de Nêssa.

A Record não se pronunciou publicamente ainda sobre o caso.