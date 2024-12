Estoques de petróleo nos EUA caem 1,425 milhão de barris, revela DoE

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos tiveram queda de 1,425 milhão de barris, a 421,95 milhões de barris na semana encerrada em 6 de dezembro, informou nesta quarta-feira, 11, o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) do país. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam queda menor, de 1 milhão barris.

Os estoques de gasolina tiveram alta de 5,086 milhões de barris, a 219,689 milhões de barris, enquanto a projeção era de alta de 600 mil barris. Já os de destilados subiram 3,235 milhões barris, a 121,335 milhões barris, quando a previsão era alta de 1 milhão de barris.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias caiu de 93,3% na semana anterior para 92,4%, abaixo da expectativa de queda para 92,8%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram queda de 1,298 milhão de barris, a 22,894 milhões de barris. Já a produção média diária dos EUA subiu a 13,631 milhões barris no período, ante 13,513 milhões barris no levantamento anterior. Fonte: Dow Jones Newswires