CSN celebra proposta vinculante para aquisição de 70% da Estrela por R$ 742,5 mi

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) informou nesta quarta-feira, 11, que celebrou uma proposta vinculante para aquisição de 70% da holding de logística Estrela por R$ 742,500 milhões. Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa detalha que R$ 300 milhões serão pagos na conclusão da transação e o restante do preço total será pago em três parcelas anuais.

Segundo a mineradora, a Estrela é a holding do grupo Tora Transportes, um dos maiores operadores logísticos do País que há mais de 50 anos acumula expertise na área de integração rodoferroviária e operação de terminais, voltada à movimentação de grandes tonelagens. "O relacionamento comercial entre o Grupo Tora e a companhia perdura há 35 anos e esta aquisição estratégica tem por objetivo promover forte crescimento das operações intermodais explorando mais intensamente a infraestrutura atual nas regiões de operação, fortalecendo a atuação da CSN no segmento de logística", destaca.

Em razão da assinatura da proposta vinculante, os acionistas da Estrela e a estrela outorgaram à companhia exclusividade na análise, negociação, formalização e consumação da potencial operação.

A empresa lembra que a eventual consumação da potencial operação dependerá da obtenção das aprovações legais e regulatórias exigidas de acordo com a legislação aplicável, incluindo, sem limitação, aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), além do cumprimento de outras condições precedentes a serem previstas nos documentos definitivos da potencial operação.