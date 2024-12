Caos da lei marcial na Coreia do Sul se aprofunda, com batidas e tentativa de suicídio

A crise da lei marcial na Coreia do Sul se ampliou quando o ex-ministro da Defesa preso tentou suicídio, os investigadores disseram que tentariam prender o líder Yoon Suk Yeol e a polícia tentou invadir o gabinete presidencial.

A Coreia do Norte também quebrou o silêncio sobre o assunto, chamando-o de um "incidente chocante do regime fantoche Yoon Suk Yeol", onde "armas e facas de sua ditadura fascista causaram estragos em toda a Coreia do Sul", de acordo com uma reportagem da mídia estatal da quarta-feira, 11.

Às 23h52 de terça-feira (horário local), Kim Yong-hyun, o ministro da Defesa do país que renunciou recentemente, tentou se enforcar no centro de detenção onde está detido por insurreição e outras acusações vinculadas à ordem da lei marcial, de acordo com o Ministério da Justiça da Coreia do Sul. O exército de Seul disse que Kim propôs a Yoon a ideia de instituir poderes de emergência, que buscavam restringir a atividade política, a mídia e os serviços de saúde.

Kim - o primeiro oficial importante a ser detido pela medida da lei marcial - estava atrás das grades desde domingo, depois de ter ido voluntariamente para interrogatório.

Ele tentou tirar a própria vida dentro do banheiro de sua cela, fazendo uma corda improvisada amarrando sua camiseta e calças térmicas, disse o Ministério da Justiça.

As autoridades intervieram imediatamente e impediram a tentativa. A condição de Kim é estável e ele está de volta à detenção, nos arredores de Seul, como de costume, disse o Ministério da Justiça. Fonte: Dow Jones Newswires.