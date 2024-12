EUA: Acordo de fusão das redes de supermercados Kroger e Albertsons é bloqueado por juíza

Uma juíza federal impediu a Kroger de adquirir a Albertsons, apoiando as autoridades antitruste do governo Joe Biden, que afirmaram que a fusão de supermercados no valor de US$ 20 bilhões prejudicaria a concorrência e aumentaria os preços para os consumidores.

A juíza distrital dos EUA Adrienne Nelson concordou com o argumento da Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês) de que a Kroger se tornaria a empresa dominante nos supermercados tradicionais se tivesse permissão para adicionar quase 2 mil lojas ao adquirir a Albertsons, sua rival menor. Nelson rejeitou o contra-argumento das empresas de que a venda de 579 lojas para a C&S Wholesale Grocers substituiria a concorrência perdida.

A decisão é um marco significativo para a FTC durante o governo Biden, cuja presidente, Lina Khan, travou batalhas legais para impedir megafusões.

Representantes da Kroger e da Albertsons disseram que as empresas ficaram desapontadas com a decisão e que estão avaliando suas opções.