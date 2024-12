Polícia divulga fotos do suspeito de assassinato de CEO antes de ser preso em McDonald?s

Novas imagens divulgadas nesta terça-feira, 10, pela polícia do Estado da Pensilvânia (EUA), mostram o homem suspeito de atirar no CEO da seguradora de saúde UnitedHealthcare minutos antes de ser preso.

Luigi Mangione, de 26 anos, aparece nas fotos comendo em uma unidade do McDonalds em Altoona, na Pensilvânia, na última segunda-feira, 9, antes de ser detido em conexão com o assassinato de Brian Thompson, que comandava a UnitedHealthcare e foi baleado na calçada do hotel Hilton em Nova York no dia 4 de dezembro.

Mangione foi reconhecido por outro cliente da rede de fast food, que percebeu que ele se parecia com o homem das imagens das câmeras de segurança divulgadas pela polícia de Nova York. Os policiais foram ao local e encontraram Mangione sentado no fundo do restaurante, usando uma máscara médica azul e olhando para um laptop.

Ele portava uma arma semelhante à usada para matar Thompson e a mesma identidade falsa que o atirador usou para se hospedar em um albergue em Nova York, além de um passaporte e outras identidades falsas.

A investigação para determinar quem era o atirador no caso da UnitedHealthcare contou com cães, drones e mergulhadores, além do robusto sistema de vigilância da cidade. Investigadores analisaram amostras de DNA, impressões digitais e endereços de internet, além da busca por testemunhas. Luigi Mangione, graduado em uma universidade da Ivy League e de uma importante família do ramo imobiliário de Maryland, foi preso cinco dias depois do crime.

O suspeito continua detido na Pensilvânia, onde foi inicialmente acusado de porte de arma sem licença, falsificação e uso de identificação falsa para a polícia. Mais tarde, promotores de Manhattan, em Nova York, adicionaram a acusação de homicídio, segundo um registro judicial online.

Peter Weeks, promotor público do condado de Blair, na Pensilvânia, disse que trabalhará com autoridades de Nova York para tentar levar o suspeito de volta ao estado para enfrentar as acusações. Weeks disse que as acusações de Nova York são "mais sérias".

"Acreditamos que as acusações deles têm precedência", disse Weeks, prometendo fazer o que for necessário para acomodar a acusação de Nova York primeiro. Weeks falou com repórteres após uma breve audiência na qual um advogado de defesa disse que Mangione lutará contra a extradição. A defesa pediu uma audiência sobre o assunto. Enquanto isso, Mangione ficará detido na Pensilvânia.

Ao chegar para uma audiência em um tribunal nesta terça-feira, o suspeito de assassinato lutou com os policiais e gritou. Mangione saiu de uma viatura policial, girou em direção aos repórteres e bradou algo parcialmente ininteligível, referindo-se a um "insulto à inteligência do povo americano", enquanto os policiais o empurravam para dentro. (Com AP)