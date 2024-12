Aneel pede que MME negue prorrogação da concessão da Usina Hidrelétrica Sobragi

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu nesta terça-feira, 10, recomendar ao Ministério de Minas e Energia (MME) o indeferimento do pedido de prorrogação do prazo de concessão à exploração da Usina Hidrelétrica (UHE) Sobragi, outorgada à Companhia Brasileira de Alumínio (CBA).

A diretoria do órgão regulador também votou para incluir a UHE Sobragi no rol de usinas a serem oportunamente licitadas. Um requerimento administrativo interposto pela Companhia de Alumínio pedia a prorrogação do prazo da concessão para exploração da Usina Hidrelétrica localizada nos municípios de Simão Pereira e Belmiro Braga, no estado de Minas Gerais.