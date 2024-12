Medalha de ouro em Paris-2024, Bia Souza é indicada ao prêmio de melhor judoca do mundo

Campeã olímpica e medalhista de bronze por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Beatriz Souza foi indicada, nesta terça-feira, ao prêmio de melhor judoca do ano no Judô Awards, principal premiação mundial da modalidade promovida pela Federação Internacional de Judô (IJF).

Ela é a única brasileira presente na lista. Também vão concorrer ao troféu mais seis campeãs olímpicas de Paris: Natsumi Tsunoda, do Japão), Diyora Keldiyorova, do Usbequistão, Christa Deguchi, do Canadá, Andreja Leski, da Eslovênia, Barbara Matic, da Croácia, e Alice Bellandi, da Itália.

Ao indicar a brasileira, a IJF destacou que "a medalha de ouro de Beatriz Souza em Paris destacou sua técnica poderosa e resiliência, fazendo dela uma das mais formidáveis estrelas do judô, uma campeã do povo em seu país natal, o Brasil".

A votação é aberta ao público e já está disponível na plataforma da FIJ. Os votos serão computados até 10 de janeiro e os vencedores serão anunciados no dia 02 de fevereiro, durante o Grand Slam de Paris, evento que abre o calendário de 2025.

Após um ano onde brilhou nos tatames, Bia também foi eleita melhor judoca do ano no Prêmio Brasil Olímpico e indicada a Atleta Mulher do Ano na principal premiação do esporte olímpico brasileiro.

Além do ouro e do bronze olímpicos em sua primeira participação nos Jogos, Bia ainda ficou com o lugar mais alto do pódio no Grand Prix da Áustria e no Campeonato Pan-Americano, no Rio. Por conta do seu desempenho, ela fechou a temporada 2024 como número 2 do ranking mundial entre as pesos-pesados.