Mingau, baixista do Ultraje a Rigor volta a ser internado em São Paulo

Reinaldo Amaral, conhecido como Mingau, da banda Ultraje a Rigor, voltou a ser internado em São Paulo, no Hospital São Luiz, após ter duas convulsões. Segundo informações da colunista Mabell Reipert, o músico deveria receber na última segunda-feira, dia 9, no entanto, teve febre, e aparentemente uma pequena infecção respiratória, e deve continuar hospitalizado

Vale lembrar que o músico levou um tiro em setembro de 2023, durante uma tentativa de assalto, às vésperas de completar seus 56 anos de idade. O fato aconteceu na cidade de Paraty, no estado do Rio de Janeiro.

O baixista era membro da banda fixa do The Noite com Danilo Gentili no SBT, emissora que recentemente deu o que falar ao cancelar o plano de saúde de Reinaldo após um erro interno. O benefício teria sido retomado pouco depois, segundo o colunista Flávio Ricco.