Liverpool bate Girona em volta de Alisson e mantém 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões

Com uma atuação decisiva do goleiro Alisson, que fechou o gol no primeiro tempo, o Liverpool derrotou o Girona por 1 a 0 nesta terça-feira, no estádio Montilivi, e manteve o aproveitamento de 100% na Liga dos Campeões. Ele estava fora da equipe desde outubro por causa de uma lesão muscular e terminou o duelo como um dos destaques do time inglês.

Com seis vitórias, o time do técnico Arne Slot chegou aos 18 pontos e lidera o torneio de forma isolada na classificação. Em situação inversa à equipe visitante, o Girona vem acumulando fracassos na competição. Com apenas três pontos, o time espanhol acumula cinco derrotas até aqui. A única vitória foi sobre o Slovan Bratislava, na terceira rodada.

A próxima jornada da Liga dos Campeões acontece somente em janeiro de 2025. O embalado Liverpool recebe o Lille no Anfield, no dia 21 de janeiro. No dia seguinte, o Girona viaja até Milão para encarar o Milan.

Em um jogo bastante movimentado, o Liverpool teve em Alisson o principal destaque nos primeiros 45 minutos. Atuando no estádio Montilivi, o time inglês foi alvo de pressão do rival espanhol que obrigou o goleiro brasileiro a fazer pelo menos duas defesas de vulto no período.

Apesar de ter mais a posse de bola, a equipe do técnico Arne Slot se mostrou vulnerável diante da rápida transição do adversário em suas investidas ao ataque. Aos 11, Asprilla chutou de dentro da área e a bola quase passou por baixo de Alisson, que conseguiu fazer a defesa.

Sem objetividade no momento de agredir o rival, o Liverpool precisou contar mais uma vez com a boa forma do brasileiro que fez outra grande intervenção em arremate de Gutierrez da entrada da área. No melhor momento dos visitantes, Darwin Nuñez recebeu presente de Salah, mas seu chute parou no goleiro Gazzaniga.

O gol que determinou a vitória do Liverpool veio no segundo tempo, depois de uma blitz da equipe de Arne Slot na defesa do Girona. Luis Diaz foi para o arremate e acabou sendo travado na hora do chute. Na sequência, Robertson chutou e quase marcou.

A partida foi interrompida e o lance teve interferência do VAR. O juiz viu a jogada no vídeo e marcou a penalidade. Salah bateu com categoria, deslocou o goleiro e garantiu ao vitória de 1 a 0, aos 16 minutos.

Depois disso, o Liverpool administrou o resultado, tocou a bola e passou a utilizar os contra-ataques. Desorganizado, o Girona bem que tentou, mas esbarrou no bom sistema defensivo inglês e amargou mais um revés em casa.

DÍNAMO DE ZAGREB E CELTIC SÓ EMPATAM

Dínamo de Zagreb e Celtic também mediram forças nesta terça-feira, mas ficaram no empate de 0 a 0 no estádio Maksimir. Mesmo jogando na Croácia, os anfitriões não conseguiram furar a eficiente retranca do rival.

Em um jogo de poucas chances, Marko Pjaca teve a chance de inaugurar o marcador para o Dínamo, mas chutou para a defesa de Schmeichel. Na classificação, o Dínamo contabiliza oito pontos e tem um a menos que o Celtic na classificação da Liga dos Campeões.

Na próxima rodada, o Dínamo Zagreb enfrenta o Arsenal no dia 22 de janeiro, em Londres. No mesmo dia, o Celtic abre o seu estádio para enfrentar o Young Boys pela competição europeia de clubes.