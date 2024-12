Pacheco declara aberta a ordem do dia no Senado para votação de indicados ao BC

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), declarou há pouco aberta a ordem do dia no plenário, para a votação de três indicados a diretores do Banco Central.

Nilton José Schneider David, Izabela Moreira Correa e Gilneu Astolfi foram aprovados mais cedo pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE).

Segundo Pacheco, a votação no plenário depende de quórum qualificado.