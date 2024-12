Bolsas da Europa fecham em baixa, com cautela diante de decisões de BCs e com França no radar

As bolsas da Europa fecharam em leve baixa nesta terça-feira, 10, em uma sessão com poucos indicadores, e na qual os dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) seguem no período de silêncio, em virtude da decisão de política monetária da próxima quinta-feira. A expectativa é por um corte de taxas de 25 pontos base, e que a autoridade flexibilize outros aspectos de sua política monetária.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,50%, a 518,59 pontos.

Em Frankfurt, o DAX caiu 0,08%, a 20.329,16 pontos, depois da divulgação da leitura final do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) alemão, que confirmou aceleração a 2,2% na taxa anual de novembro. O indicador inspirou reação limitada nos mercados, que ainda esperam um corte de 25 pontos-base nos juros do BCE esta semana. Segundo a corretora IG, a expectativa é de que a autoridade monetária adote uma linguagem mais "dovish", ou seja, enviesada ao relaxamento das condições. "O atual objetivo de 'manter as taxas suficientemente restritivas durante o tempo que for necessário' poderá ser substituído pela intenção de 'remover gradualmente as restrições', abrindo caminho para mais cortes no próximo ano", avalia.

Investidores também aguardam novos sinais para o Federal Reserve (Fed), que decide juros na semana que vem. Amanhã, o CPI americano será divulgado. No caso do Reino Unido, a Capital Economics espera que as taxas continuem a ser reduzidas gradualmente, mas que caiam para 3,50% no início de 2026, em vez do mínimo de 3,75% que os investidores esperam. Neste ambiente, o índice FTSE 100, de Londres, recuou 0,86%, a 8.280,36 pontos. O papel da Ashtead despencou 14,03%, após a empresa de aluguel de equipamentos de construção propor transferência da listagem primária da capital britânica para Nova York.

Em Frankfurt, Allianz cedeu 0,17%, após a seguradora projetar crescimento na faixa entre 7% e 9% do lucro por ação (EPS) no período de 2024 a 2027. Já TeamViewer despencava 12,37%, depois que a desenvolvedora de software anunciou acordo que prevê a compra da 1E por US$ 720 milhões.

Na política, o presidente da França, Emmanuel Macron, disse que quer nomear um novo primeiro-ministro do país nas próximas 48 horas. Hoje, Macron se reuniu com líderes de diferentes partidos para discutir um "método" para formar o próximo governo. Para a Eurasia, o presidente deve seguir em uma tentativa de chegar a acordo sobre um pacto de não agressão ou "sem censura" que permitiria a um novo primeiro-ministro aprovar um déficit, ou seja, cortar o orçamento de 2025 no ano novo. Em Paris, o CAC 40 caiu 1,14%, a 7.394,78 pontos. Em Milão, o FTSE MIB recuou 0,10%, a 34.524,70 pontos. Em Madri, 0,38%, a 11.965,50 pontos. Em Lisboa, o PSI teve queda de 0,19%, a 6.342,97 pontos.