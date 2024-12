Jamie Foxx fala pela primeira vez sobre problema de saúde que o deixou apagado por 20 dias

Em 2023, Jamie Foxx passou por um grande susto com a sua saúde! O ator passou mal durante as gravações da comédia Back in action, com Cameron Diaz, e foi hospitalizado. Na época, a família do astro não deu detalhes sobre o ocorrido, apenas foi divulgado que ele ficou desacordado no período de 20 dias.

Um ano após o ocorrido, Jamie Foxx finalmente revelou o que aconteceu. Durante o seu especial de comédia Jamie Foxx: what had happened was..., exibido pela Netflix, o ator contou que sofreu uma hemorragia cerebral que o levou a um derrame.

- Em 11 de abril [de 2023] eu tive uma dor de cabeça pesada e pedi uma aspirina para o meu filho. Eu logo aprendi que quando você está em uma emergência médica os seus filhos não sabe p***a nenhuma o que fazer. Antes de conseguir a aspirina, eu apaguei. Não me lembro de nada dos 20 dias seguintes, disse.

Foxx então contou que foi levado ao hospital por sua irmã, e a explicação dos médicos à ela foi:

- Ele está sofrendo uma hemorragia cerebral que resultou em um AVC. Caso não seja operado o quanto antes, ele pode morrer. Se não entrarmos na cabeça dele agora, vamos perdê-lo.

O ator explicou que a irmã autorizou a cirurgia e passou todo o período ajoelhada, rezando por sua vida.

- Minha vida não passou diante dos meus olhos. Era meio estranhamente pacífico. Eu vi o túnel. Eu não vi a luz. Eu estava naquele túnel, no entanto. Estava quente naquele túnel. Merda, estou indo para o lugar errado? Porque olhei para o fim do túnel e pensei ter visto o diabo, tipo, venha aqui.

No final da cirurgia, Jamie ainda expos a fala do médico sobre o seu quadro:

- Não descobrimos de onde estava vindo, mas ele teve um derrame. Ele pode se recuperar totalmente, mas será o pior ano da vida dele.

E concluiu:

- Foi isso que aconteceu, Atlanta [Hospital]. Vocês finalmente entenderam a história. Vocês salvaram a minha vida. De 20 dias, não me lembro, mas no dia 4 de maio eu acordei e quando acordei eu estava em uma cadeira de rodas. Eu não conseguia andar, estava em uma cadeira de rodas, e eu estava tipo, Por que diabos eu estou em uma cadeira de rodas?